Bombeiros confirmam que corpos de Teori, Filgueiras e de uma mulher estão no IML

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio confirmou que os corpos de três das cinco pessoas mortas na queda de um avião em Paraty nesta quinta feira, 19, já estão no Instituto Médico - Legal (IML) de Angra dos Reis, no litoral sul fluminense.



São os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, do empresário Carlos Alberto Filgueiras e de uma mulher ainda não identificada. Esses corpos foram resgatados do mar durante a madrugada e chegaram ao IML pouco depois das 3h desta sexta-feira, dia 20.



Dois corpos - do piloto e de outra mulher que estava no avião - ainda estão presos nas ferragens da aeronave, que está no mar, a cerca de 1,5 km de Paraty. Desde as 5h30, três mergulhadores das forças de segurança trabalham para resgatar esses corpos.







