Pedreiro morre após cair de escada

Sexta-Feira - 20/01/2017





O pedreiro José Lopes de Lima, 66 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (20) na Santa Casa de Araçatuba, onde foi internado com traumatismo craniano após cair de uma escada. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no último dia 11, em Itapura.



O comunicado de óbito foi registrado por um genro da vítima, um motorista de 30 anos. Ele contou à polícia que Lima trabalhava como pedreiro e carpinteiro e, naquela tarde, enquanto trabalhava, caiu de uma escada e bateu a cabeça no chão.



Ele foi levado inconsciente ao hospital em Ilha Solteira, mas devido à gravidade do ferimento, no dia seguinte foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu internado até esta madrugada, quando foi constatada a morte.



