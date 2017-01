Novos governos no Brasil e na Argentina podem promover abertura econômica Agência Estado Link



Novos governos no Brasil e na Argentina podem facilitar uma aproximação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul, disse nesta quinta-feira, 19, o presidente colombiano Juan Manuel Santos. Chile, Peru, Colômbia e México formam a Aliança. A aproximação ainda é difícil porque os dois blocos são baseados em paradigmas diferentes, explicou. Paradigma, no caso do Mercosul, pode ser traduzido por protecionismo, admitiu o presidente. Os novos presidentes brasileiro e argentino podem promover, segundo Santos, uma abertura econômica maior.



No ano passado, também numa entrevista em Davos, o presidente do México, Félix Peña Nieto, havia classificado um acordo entre os dois blocos como inviável, enquanto os países do Mercosul fossem muito fechados. Respondendo a uma pergunta sobre o assunto, horas depois, a presidente Dilma Rousseff mostrou-se pouco interessada nessa aproximação. Não valeria a pena, segundo argumentou, entregar tão facilmente o mercado brasileiro.



Laureado com o Nobel da Paz pelo acordo com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o presidente colombiano recebeu esta semana um prêmio do Fórum Econômico Mundial pela pacificação de seu país. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







