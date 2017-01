Premiê do Reino Unido se reúne com executivos-chefes de bancos de Wall Street Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 22h55





Comentários via Facebook:





A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, se reuniu nesta quinta-feira com executivos-chefes de vários bancos de Wall Street, após advertências das companhias de que retirariam empregos de Londres para a Europa continental, após a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.



May se reuniu com o executivo-chefe do J.P.Morgan, James Dimon, o do Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, e o do Morgan Stanley, James Gorman, em reunião no Fórum Mundial Econômico em Davos, na Suíça, segundo fontes ligadas ao assunto. Os executivos falaram com a premiê sobre os períodos de implementação do Brexit e o status de algumas de suas decisões, disse uma das fontes.



O governo do Reino Unido não quis confirmar com quem May se reuniu, dizendo apenas que havia ocorrido uma reunião privada com representantes de companhias de serviços financeiros. Uma porta-voz confirmou que May havia se encontrado com representantes de outras companhias, como Siemens, British Telecom e WPP, durante sua visita à cidade suíça.



Mais cedo nesta quinta-feira, May realizou um discurso em Davos onde enfatizou que seu país era aberto para os negócios. A mensagem é dada dois dias após ela confirmar que o Reino Unido deixará o mercado comum europeu, a fim de ter maior controle sobre suas fronteiras.



May disse nesta semana que o governo pressionará por um período de transição após o acordo do Brexit ser fechado. Vários executivos elogiaram isso, dizendo que queriam mais tempo para ajustar suas operações. Wall Street emprega milhares de pessoas no Reino Unido. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão