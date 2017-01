Birigui se destaca por inovação e tecnologia em feira Rafaela Tavares Link



Além disso, três empresas do segmento de componentes da região fazem parte das 20 eleitas de todo o País por destaque em design e inovação no "Prêmio Transformadores Verão 2018": Fiveltec, J.R Soluções e Montoro Injetados. A feira lançou produtos para o verão 2018 e antecipou também tendências para o inverno do próximo ano.



Os calçados com partes impressas no Design Lab foram desenvolvidos com inspiração no frevo, tema do espaço Referências Brasileiras desta edição do evento. O estilista Jeferson de Assis, coordenador do espaço, explica que um dos protótipos é um tamanco com salto formado por minissombrinhas como as utilizadas na dança pernambucana. O outro modelo conceitual tem salto em formato de guarda-chuva.





