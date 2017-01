Fateb oferecerá bolsas de estudo completas Amanda Lino Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 21h52





Comentários via Facebook:







De acordo com o projeto, o município repassará para a Fundação Municipal de Ensino de Birigui, mantenedora da Fateb, o valor correspondente a 55% da quantia relativa à mensalidade das 20 bolsas de estudo. Já os 45% restantes serão de responsabilidade da própria faculdade. As despesas do Executivo com a proposta, que é de autoria própria, ficarão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.



O projeto deve ser votado na próxima semana em sessão extraordinária na Câmara. Posteriormente será publicada a lei, instituindo o convênio, que possibilitará a abertura de inscrições e concessão das bolsas ainda no primeiro semestre letivo deste ano. "Nós estamos trabalhando para conseguir beneficiar já em fevereiro. Provavelmente no final do mês serão feitas as inscrições para saber quem serão bolsistas", informa o secretário executivo da Fateb, Paulo Bearari.



VESTIBULAR

A prova do processo seletivo tradicional ocorre no domingo (22), às 9h. As inscrições podem ser feitas até as 16h de amanhã (20). A Fateb fica na rua Antônio Simões, 4, no Centro. Mais informações pelo telefone: 3649-2200.





A Fateb (Faculdade de Tecnologia de Birigui) poderá oferecer a partir deste ano bolsas de estudo totalmente gratuitas para moradores da cidade com baixa renda. O benefício está previsto em projeto de lei que deverá ser votado em breve pela Câmara. A proposta sugere a concessão de 20 bolsas que serão custeadas por meio de convênio entre a Prefeitura e a instituição de ensino superior.De acordo com o projeto, o município repassará para a Fundação Municipal de Ensino de Birigui, mantenedora da Fateb, o valor correspondente a 55% da quantia relativa à mensalidade das 20 bolsas de estudo. Já os 45% restantes serão de responsabilidade da própria faculdade. As despesas do Executivo com a proposta, que é de autoria própria, ficarão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.O projeto deve ser votado na próxima semana em sessão extraordinária na Câmara. Posteriormente será publicada a lei, instituindo o convênio, que possibilitará a abertura de inscrições e concessão das bolsas ainda no primeiro semestre letivo deste ano. "Nós estamos trabalhando para conseguir beneficiar já em fevereiro. Provavelmente no final do mês serão feitas as inscrições para saber quem serão bolsistas", informa o secretário executivo da Fateb, Paulo Bearari.A prova do processo seletivo tradicional ocorre no domingo (22), às 9h. As inscrições podem ser feitas até as 16h de amanhã (20). A Fateb fica na rua Antônio Simões, 4, no Centro. Mais informações pelo telefone: 3649-2200.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão