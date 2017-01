Exame de toque é essencial para detectar câncer, alerta hospital Monique Bueno Link



"Quando se faz o toque retal se avalia a região periférica, que é a mais associada ao aparecimento do câncer. Sabemos que 25% dos tumores de próstata podem apresentar PSA normal. Por isso, apenas esse exame não é recomendado para o monitoramento. O ideal são os dois", ressaltou o coordenador do evento Caio Marcelo Jorge, que é o médico radio-oncologista e coordenador técnico da Unidade de Radioterapia do hospital.



No último Circuito da Saúde do Homem, dos 18 participantes com mais de 50 anos que foram encaminhados à biópsia para investigar alterações no órgão, cinco tiveram PSA baixo, ou seja, normal. No total, foram 181 homens avaliados. Os 10% de indicação para investigação do câncer de próstata foram registrados nos anos anteriores. Entre 2014 e 2016, 36 homens tiveram alteração na próstata, a grande maioria com mais de 50 anos e histórico familiar.





