José Medeiros comunica Temer sobre candidatura à presidência do Senado

O senador José Medeiros (PSD-MT) comunicou o presidente Michel Temer, nesta quinta-feira, 19, sobre sua candidatura à presidência do Senado. Em entrevista a jornalistas, Medeiros negou que a sua campanha trará prejuízo para a agenda do Palácio do Planalto no Senado.



Medeiros disputará a presidência com o líder do PMDB, Eunício Oliveira (CE), que conta com o apoio dos principais líderes do Senado. "Não tenho nada contra o senador Eunício Oliveira, acho interessante que o governo tenha duas candidaturas no Senado", afirmou Medeiros.



"A política é feita de conflitos e, vamos dizer, do antagonismo em determinados momentos. Se não fosse a minha candidatura, seria outra. Acho que para o governo é até interessante que seja o senador Medeiros, que não é um opositor", disse Medeiros, que afirmou que recebeu de Temer um tratamento "cortês".



Questionado sobre o lema de sua campanha, Medeiros afirmou que quer um "Senado mais moderno".







