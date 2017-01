PM prende homem acusado de furtar milho em fazenda Lázaro Jr. Link



A Polícia Militar de Birigui prendeu, na noite de quarta-feira (18), um homem acusado de furtar milho em uma propriedade rural à margem da rodovia Gabriel Melhado (SP-461). Ele foi detido com 67 espigas de milho da propriedade.



Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo administrador da fazenda, situada no quilômetro 15 da rodovia, que informou ter visto o acusado invadir a propriedade para praticar o furto. O homem foi surpreendido dentro do milharal segurando um saco, no qual estavam as 67 espigas de milho. Ele disse aos policiais que tinha autorização do dono da fazenda para pegar a mercadoria.



Entretanto, o denunciante negou que o dono da fazenda tivesse autorizado o acusado a colher milho no local e disse ainda que diariamente o acusado invade a propriedade para furtar milho, que vende no bairro Colinas. Até então, ele não tinha denunciado o caso à polícia, mas cansou de ver o acusado praticar o crime.



A bicicleta do homem foi encontrada encostada na cerca da propriedade. Nela havia uma caixa para carregar o milho furtado. O acusado foi levado ao plantão policial, preso em flagrante por furto e teve a fiança arbitrada em R$ 1 mil. Como ele não pagou, foi levado para a cadeia.





