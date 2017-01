Juros futuros fecham em queda após IPCA-15 reforçar cenário desinflacionário Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 17h25





Comentários via Facebook:





Os juros futuros encerraram em queda a sessão regular desta quinta-feira, 19, dia em que os ativos domésticos reagiram a notícias locais. Uma delas foi o resultado do IPCA-15 em janeiro perto do piso do intervalo das projeções do mercado, que reforçou a percepção de cenário desinflacionário no País.



No fim da sessão regular, o DI para janeiro de 2018 marcou 10,975% ante 11,035% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2019 fechou a 10,45% ante 10,53% no ajuste anterior. E o DI para janeiro de 2021 indicou 10,70% ante 10,80% no ajuste de ontem.



A inflação medida pelo IPCA-15 ficou em 0,31% neste mês, após subir 0,19% em dezembro. O resultado ficou perto do piso das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam inflação entre 0,29% e 0,52%, com mediana em 0,39%. Em Davos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que o dado "corrobora o cenário básico que temos na ata, de desinflação". Ele enfatizou que o cenário da economia brasileira é de desinflação.



O operador da H.Commcor Cleber Alessie Machado Neto disse que "o mercado mostra hoje a percepção, cada vez maior, de que os juros (Selic) tendem a cair com vigor esse ano". "Os dados inflacionários comprovam a desinflação. E o dólar 'pesado' acentua", completou.



Segundo três profissionais consultados pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, a queda do dólar ante o real decorre de desmonte de posições compradas. "O mercado parece estar bem vigiado pelo Banco Central e não teria como sustentar uma alta do dólar. Há desmonte de posição, olhando para o BC e expectativa de fluxo", afirmou o operador José Carlos Amado, da Spinelli Corretora.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão