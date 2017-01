Juiz manda Prefeitura tapar buracos Rafaela Tavares Link



Divulgação Vicinal Dr. Francisco Moreira está cheia de buracos, com pintura desgastada e não há acostamento Vicinal Dr. Francisco Moreira está cheia de buracos, com pintura desgastada e não há acostamento







Imagens do local recebidas pela Folha da Região mostram que o asfalto no trajeto é interrompido por grande número de crateras. Os buracos estão presentes em ambos os lados da via e ficam cobertos de água no período de chuva, tornando o trânsito pelo caminho mais perigoso.



A Prefeitura também foi condenada a incluir uma previsão de verbas para recapeamento e eliminação de todos defeitos da vicinal na lei orçamentária.



O atual prefeito João Altayr Domingues (PR) informou que está há cerca de 15 dias no cargo e que só ficou sabendo do processo na terça-feira (17), com a publicação da decisão. Ele prefere consultar o setor jurídico municipal, ir até o trecho da vicinal antes de se manifestar sobre o assunto.





