Ex-secretário rebate relatório sobre situação caótica da educação

Segundo ele, a aquisição de material didático obedeceu sempre aos procedimentos internos e, antes de se formalizar qualquer compra, passou pelo crivo e aprovação dos técnicos da Educação. De acordo com ele, o projeto “Tenda Cultural” tem como objetivo trazer os pais dos alunos para escolas ou praças públicas, visando o estímulo à leitura. Por isso, foram escolhidos livros que despertam interesse nos pais, como obras sobre churrasco, vinhos e receitas, considerados inadequados para a idade dos estudantes.



Ele afirmou, no texto, que Araçatuba é a segunda cidade na qualidade de ensino, sendo que o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do município superou a meta (6,3), chegando a 6,4 na administração petista. O ex-secretário destacou ainda que o trabalho realizado na educação de jovens e adultos zerou o analfabetismo na cidade. “Ao que parece, o relatório tem por objetivo jogar sobre a qualidade do ensino em nossa gestão uma nuvem de fumaça, numa tentativa de negar reconhecimento a um projeto premiado e de qualidade incontestável”, finalizou.





