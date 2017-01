Fifa vende apenas 82 mil ingressos para a Copa da Confederações Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 16h35





Comentários via Facebook:





Passado o primeiro período de vendas de ingressos para a Copa das Confederações, a Fifa recebeu apenas 82.478 pedidos de tíquetes. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela entidade, que encerrou essa janela às 14 horas pelo horário de Moscou. Apenas pouco mais de 11 mil entradas foram solicitadas por torcedores que não da Rússia.



No que a Fifa chamou de "pré-venda" de ingressos, em novembro, apenas para clientes da bandeira de cartão de créditos Visa, patrocinadora da entidade, foram comercializados 48 mil ingressos. Agora, mais 36 mil foram solicitados.



Como comparação, em janeiro de 2013, o balanço da primeira fase de vendas de ingressos para a Copa das Confederações no Brasil indicava 399.525 pedidos - quase o quíntuplo de agora. À época, a Fifa teve que fazer sorteios para indicar os compradores, porque, para determinados setores, havia mais pedidos que lugares disponíveis.



A competição terá 16 jogos e todos os estádios têm capacidade para pelo menos 45 mil torcedores. Os ingressos vendidos até agora não enchem nem duas partidas no menor deles, o de Moscou.



De acordo com o balanço da Fifa, os russos fizeram solicitação por 71.266 entradas, contra 4.949 dos chilenos. A entidade não explicou como se dividem as demais 6,2 mil entradas solicitadas. Alemanha, Austrália, México, Nova Zelândia e Portugal também estão classificados para o torneio, que começa em 17 de junho.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão