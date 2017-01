Tomaremos ações rápidas em relação ao NAFTA e TPP, diz porta-voz de Trump Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 16h05





O governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tomará "ações rápidas" em relação aos acordos mais importantes de livre comércio que o país faz parte, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), declarou nesta quinta-feira o escolhido de Trump como porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.



Em uma coletiva de imprensa nesta tarde, Spicer criticou os comentários sobre a falta de autoridades de origem latina no novo governo norte-americano, sendo a primeira administração sem nenhum representante da minoria em quase 30 anos.



Spicer defendeu a diversidade da equipe de Trump, com a nomeação de Elaine Chao, Ben Carson e Nikki Haley, que representam três minorias diferentes.







