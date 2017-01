Sete filmes da saga 'Star Wars' serão exibidos na TV neste fim de semana Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 15h45





Reprodução Maratona será dividida em duas partes: a primeira, que vai ao ar no sábado, a partir das 10h Maratona será dividida em duas partes: a primeira, que vai ao ar no sábado, a partir das 10h



O Telecine Pipoca vai exibir, pela primeira vez na TV, sete filmes da saga Star Wars, entre os dias 21 e 22. A maratona será dividida em duas partes: a primeira, que vai ao ar no sábado, a partir das 10h, reúne Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma, Star Wars: Episódio 2 - Ataque dos Clones e Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith.



No dia seguinte, a partir das 10h15, o canal apresenta Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança, Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca, Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi e Star Wars: O Despertar da Força. Todos os sete títulos podem ser vistos a qualquer momento no Telecine Play.



Programe-se: maratona 'Star Wars' no Telecine Pipoca



21/1

Às 10h

Star Wars: Episódio 1 - A Ameaça Fantasma

Às 12h30

Star Wars: Episódio 2 - Ataque dos Clones

Às 15h

Star Wars: Episódio 3 - A Vingança dos Sith

22/1

Às 10h15

Star Wars: Episódio 4 - Uma Nova Esperança

Às 12h35

Star Wars: Episódio 5 - O Império contra-ataca

Às 15h55

Star Wars: Episódio 6 - O Retorno de Jedi

Às 17h55

Star Wars - O Despertar da Força





