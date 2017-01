Trump ainda nem tomou posse e já divulga slogan para buscar reeleição em 2020 Agência Estado Link



O presidente eleito nos EUA, Donald Trump, nem iniciou seu mandato como presidente e já pediu para seu advogado para registrar o slogan de sua campanha eleitoral em 2020.



Trump não perdeu tempo após a eleição presidencial em 2012 para escolher seu slogan para 2016 e agora também não esperou muito tempo para escolher seu slogan para sua reeleição em 2020: "Keep America Great" ou, na tradução livre, "Mantenha a América Grande", disse ele em uma entrevista ao Washington Post. O slogan de sua campanha presidencial no ano passado foi: "Fazer a América grande de novo"



Apesar de todo político já pensar sobre uma possível reeleição, Trump foi mais além. Ele praticamente continuou sua campanha,mesmo depois de ter terminado, realizando um "tour de agradecimento". Antes mesmo de tomar posse, Trump já havia falado sobre sua intenção de manter um escritório de campanha aberto durante todo o seu primeiro mandato para trabalhar em sua reeleição. No entanto, Trump ainda nem tomou posse e já está apostando que a "América será grande" sem ao menos ter aprovado um projeto de lei ou ter um decreto assinado.



"Estou muito confiante de que seremos grandes, e isso vai ser incrível...eu não falaria sobre isso se eu não tivesse a certeza sobre o que vai acontecer. O país será grande", disse o presidente eleito.



No entanto, existem coisas que fogem do controle de um presidente. Fatores externos, por exemplo, terão impacto sobe a grandeza dos EUA nos próximos quatro anos.







