O escândalo envolvendo a rede municipal de ensino de Araçatuba Da Redação Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 14h43





Comentários via Facebook:









Leia também:

Início do ano letivo não terá nem caderno para alunos



O diagnóstico aponta que, prestes a começar mais um ano letivo, não há sequer cadernos no almoxarifado da Secretaria de Educação para serem distribuídos aos 15 mil alunos da rede. E mais: 26 lousas interativas, compradas pelo município ao custo de R$ 50 mil em 2009, primeiro ano do governo petista, nunca foram usadas; cerca de 500 livros adquiridos também nunca utilizados; escolas com defasagem de professores e de outros profissionais; e unidades que não possuem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Diante disso, há um dado ainda mais estarrecedor: pelo menos R$ 3.106.487,00 foram gastos com materiais desnecessários.



A gestão de Dilador Borges (PSDB) promete encaminhar o documento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de um exemplo concreto de desperdício de dinheiro público. Com base neste relatório, algumas indagações se fazem necessárias. Se havia tanto dinheiro para gastar com o que não era preciso, por que a gestão anterior demorou tanto a entregar escolas voltadas ao combate à falta de vagas nas creches? Por que, especialmente a partir de 2015, com o agravamento da recessão econômica, a crise era a desculpa para a dificuldade encontrada na realização de obras e prestação de serviços públicos de qualidade?



A quantidade de aberrações apontadas permite concluir o quanto o governo passado se especializou em gastar com o que não precisava. Só para citar um exemplo, no final do ano passado, licitações com valores exorbitantes foram abertas pela Prefeitura para controle de pombos, compra de tablets e notebooks e até para iluminação pública, serviço que nem de responsabilidade do município é. Todas essas concorrências foram embargadas pelo Tribunal de Contas.



Outra constatação: comparados ao que acaba de ser apresentado, poucos foram os escândalos na educação que já haviam levado à condenação de Cido anteriormente, como os casos de superfaturamento na aquisição de kits escolares e a contratação milionária da Apreced para conferências educacionais.



O último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) aponta que a qualidade do ensino no município melhorou. Porém, está claro o enorme gargalo a se resolver na gestão. Que venham a público Cido Sério e representantes de seu governo prestar esclarecimentos à sociedade. Detentora da maior fatia do orçamento municipal (25%), recebendo ainda recursos do Fundeb, a educação não deveria estar nesta situação.

Não há palavra melhor para definir a situação da rede municipal de ensino do que a usada no título deste editorial. Relatório divulgado pela Prefeitura de Araçatuba sobre a educação, na última terça-feira (17), ajuda a entender o porquê, ao longo de seus oito anos de governo, o ex-prefeito Cido Sério (PT) não conseguiu sanar as inúmeras demandas do setor e, pior, acabou sendo alvo de ações judiciais por causa de irregularidades apontadas na gestão do ensino.O diagnóstico aponta que, prestes a começar mais um ano letivo, não há sequer cadernos no almoxarifado da Secretaria de Educação para serem distribuídos aos 15 mil alunos da rede. E mais: 26 lousas interativas, compradas pelo município ao custo de R$ 50 mil em 2009, primeiro ano do governo petista, nunca foram usadas; cerca de 500 livros adquiridos também nunca utilizados; escolas com defasagem de professores e de outros profissionais; e unidades que não possuem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Diante disso, há um dado ainda mais estarrecedor: pelo menos R$ 3.106.487,00 foram gastos com materiais desnecessários.A gestão de Dilador Borges (PSDB) promete encaminhar o documento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de um exemplo concreto de desperdício de dinheiro público. Com base neste relatório, algumas indagações se fazem necessárias. Se havia tanto dinheiro para gastar com o que não era preciso, por que a gestão anterior demorou tanto a entregar escolas voltadas ao combate à falta de vagas nas creches? Por que, especialmente a partir de 2015, com o agravamento da recessão econômica, a crise era a desculpa para a dificuldade encontrada na realização de obras e prestação de serviços públicos de qualidade?A quantidade de aberrações apontadas permite concluir o quanto o governo passado se especializou em gastar com o que não precisava. Só para citar um exemplo, no final do ano passado, licitações com valores exorbitantes foram abertas pela Prefeitura para controle de pombos, compra de tablets e notebooks e até para iluminação pública, serviço que nem de responsabilidade do município é. Todas essas concorrências foram embargadas pelo Tribunal de Contas.Outra constatação: comparados ao que acaba de ser apresentado, poucos foram os escândalos na educação que já haviam levado à condenação de Cido anteriormente, como os casos de superfaturamento na aquisição de kits escolares e a contratação milionária da Apreced para conferências educacionais.O último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) aponta que a qualidade do ensino no município melhorou. Porém, está claro o enorme gargalo a se resolver na gestão. Que venham a público Cido Sério e representantes de seu governo prestar esclarecimentos à sociedade. Detentora da maior fatia do orçamento municipal (25%), recebendo ainda recursos do Fundeb, a educação não deveria estar nesta situação.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão