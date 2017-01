Mulher de 26 anos é flagrada pela Polícia Militar traficando maconha Da Redação Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 14h35





Equipe recebeu denúncia de que a suspeita teria adquirido entorpecente recentemente



Uma mulher de 26 anos foi presa na noite de quarta-feira (18), pela Polícia Militar, acusada de tráfico de drogas. Ela escondia em sua casa, no bairro Santa Cecília, em Andradina (a 112 km de Araçatuba), duas porções de maconha e um tijolo.



A equipe de Força, durante patrulhamento, recebeu denúncia de que a suspeita teria adquirido entorpecente recentemente. Como o endereço da denunciada já era de conhecimento da equipe, seguiram para lá.



Ao chegarem, encontraram a acusada sentada em uma motocicleta. Em busca domiciliar, foram localizadas duas porções de maconha, pesando aproximadamente 60 gramas. No baú da motocicleta estava um tijolo de 268 gramas. No total, foram apreendidos 328 gramas de maconha. (Colaborou Roni Willer)





