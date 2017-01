MTST invade sede da CDHU no centro de São Paulo Agência Estado Link



Integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST) invadiram a sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU), na região central da capital paulista, nesta quinta-feira, 19. Centenas de manifestantes ocupam a entrada do prédio e o saguão principal, mas segundo o governo não houve invasão das áreas internas.



A ação acontece dois dias depois de o principal líder do MTST no País, Guilherme Boulos, ter sido detido pela Tropa de Choque da Polícia Militar após acusação de ter "incitado" um ataque de rojões durante reintegração de posse realizada em São Mateus, na zona leste de São Paulo.



A Secretaria Estadual da Habitação informou que o secretário Rodrigo Garcia estava, por volta das 12h30, em reunião com uma comissão de integrantes do movimento.







