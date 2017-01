Classificado, Brasil perde da Rússia e avança em quarto no Mundial de Handebol Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 13h10





Classificada antecipadamente para as quartas de final do Mundial de Handebol, que está sendo realizado na França, a seleção masculina do Brasil perdeu a oportunidade de avançar na terceira posição na sua chave e agora terá pela frente um desafio teoricamente mais complicado após perder por 28 a 24 para a Rússia, nesta quinta-feira, em Nantes.



Com esse resultado, o Brasil ficou em quarto lugar e com a última vaga destinada ao Grupo A na próxima fase do Mundial. E agora terá como rival o primeiro colocado do Grupo B, que será determinado ainda nesta quinta, através do resultado duelo entre Espanha e Eslovênia.



Caso a seleção espanhola avance na primeira posição da sua chave, o Brasil reencontrará o técnico Jordi Ribeira, que dirigiu a equipe nacional no último ciclo olímpico, depois a trocando pelo combinado do seu país.



Nas rodadas anteriores do Grupo A, o Brasil somou duas vitórias, diante de Polônia e Japão, e duas derrotas, para a anfitriã França, na abertura do Mundial, e a Noruega. E a equipe precisava vencer a Rússia, que teve desempenho semelhante, para garantir o terceiro lugar da sua chave, mas não conseguiu.



E a derrota acabou se dando por desempenhos bem distintos do Brasil em cada um dos tempos da partida. A equipe nacional teve um ótimo início de jogo, abriu 3 a 1 e foi ao intervalo vencendo por 15 a 14. No segundo tempo, porém, o Brasil não conseguiu manter o rendimento.



Nos dez minutos iniciais, até se alternou na liderança do placar com os russos, até que eles passaram à frente por 20 a 19, com 11min51. A partir daí, o Brasil não conseguiu mais acompanhar o ritmo da seleção da Rússia, parou na defesa adversária e viu a diferença no placar ser ampliada até que o resultado fosse definido em 28 a 24.



Derrotado pela terceira vez em cinco jogos no Mundial de Handebol, o Brasil agora espera a definição do seu próximo rival no torneio na França.







