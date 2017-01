Temer: União está fazendo tudo que lhe cabe para garantir segurança em presídios Agência Estado Link



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 12h05





O presidente da República, Michel Temer, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a União está fazendo tudo que lhe cabe para garantir a segurança nos presídios. A declaração foi dada em breve coletiva de imprensa após a Cerimônia de Lançamento "Pré-Custeio para o Plano Safra 2017/18", em Ribeirão Preto (SP).



Segundo Temer, as Forças Armadas terão uma presença muito eficaz na inspeção dos presídios, cuidando para que os detentos não tenham acesso a telefones celulares e armas. Ele lembrou que o governo destinou R$ 150 milhões para a compra de bloqueadores de celulares e mais R$ 80 milhões para câmeras de segurança.



"É lógico que isso não vai estar resolvido amanhã ou depois, é uma questão de longo prazo. No mínimo de médio prazo. É importante a junção de todas as esferas de governo e outras partes envolvidas para resolver essa questão, que poderia afetar a segurança nacional", comentou.



Temer lembrou que o governo vai construir cinco presídios federais e destinou recursos para que todos os Estados também construam novas unidades. "Se começarmos agora a construção, usando o processo de módulos, que é mais rápido, teremos 30 mil novas vagas até o fim do ano", disse.







