Quem tiver dinheiro em contas inativas do FGTS vai sacar por inteiro, diz Temer Agência Estado



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 12h00





O presidente da República, Michel Temer (PMDB), negou que haja alguma modificação em relação ao anúncio que o governo federal havia feito no mês passado sobre liberar o saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em discurso durante o lançamento do pré-custeio do Plano Safra 2016/2017, em Ribeirão Preto (SP), Temer falou que não há possibilidade de impedir a retirada de dinheiro por parte de 2% ou 3% das pessoas com recursos retidos no fundo, como foi publicado na imprensa.



"Quero esclarecer que não houve nenhuma modificação, quem tiver dinheiro nas contas inativas vai sacar por inteiro, qualquer valor", disse o presidente.



Temer destacou que a medida vai ajudar os trabalhadores a pagarem dívidas e representa mais de R$ 30 bilhões na economia nacional.







