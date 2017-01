Tite convoca seleção com Robinho e Diego para amistoso com a Colômbia Agência Estado Link



O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra a Colômbia, que será disputado em 25 de janeiro, no Engenhão, no Rio, e aproveitou para apresentar uma relação cheia de novidades, chamando veteranos que vinham sendo pouco lembrados para a equipe, como Diego, Robinho e Diego Souza. Mas também se lembrou de cinco jogadores que conquistaram a medalha de ouro olímpica em 2016 - Weverton, Luan Garcia, Rodrigo Caio, Walace e Luan.



Como o amistoso foi agendado para uma data que não está reservada pela Fifa para compromissos internacionais, Tite só chamou jogadores que atuam no futebol nacional. E isso abriu espaço para que o treinador convocasse atletas de times que se destacaram na última edição do Campeonato Brasileiro.



Com isso, o treinador se lembrou do zagueiro Vitor Hugo e do atacante Dudu, campeões nacionais pelo Palmeiras, e de quatro jogadores do Flamengo, casos de Alex Muralha, Willian Arão, Jorge e Diego. Outro time que chegou a sonhar com o título nacional, o Atlético-MG teve três convocados - o atacante Robinho e os laterais Fábio Santos e Marcos Rocha.



Tite voltou a se lembrar de jogadores que aproveitou em compromissos anteriores do Brasil, quando podia contar com a força máxima. Assim, convocou nomes como o do goleiro Alex Muralha, do lateral-direito Fagner e do meia santista Lucas Lima. E também houve espaço para algumas surpresas, como o corintiano Rodriguinho e o cruzeirense Henrique.



O amistoso, que vem sendo chamado pela CBF como "Jogo da Amizade", foi agendado para um período em que os principais clubes do futebol brasileiro ainda estão em pré-temporada. Por isso, como Tite havia adiantado, a condição física dos jogadores pesou para a definição da lista de convocados que foi anunciada nesta quinta-feira, com a comissão técnica conversando com os clubes sobre os atletas.



O duelo com a Colômbia será disputado com a intenção de arrecadar fundos aos familiares das vítimas da tragédia aérea da Chapecoense, ocorrida no fim de novembro, quando o time catarinense viajava a Medellín para disputar o jogo de ida da decisão da Copa Sul-Americana - posteriormente, o clube foi declarado campeão pela Conmebol.



Diante da Colômbia, Tite vai colocar em jogo a sua invencibilidade à frente da seleção brasileira. Desde que assumiu o comando da seleção durante o último ano, a equipe entrou em campo seis vezes e venceu todos os compromissos.



Um desses rivais, foi exatamente a seleção colombiana, que acabou sendo batida por 2 a 1. Mas assim como o Brasil, o adversário não contará com a sua força máxima nesse reencontro - anteriormente, foram convocados 16 jogadores, sendo que todos eles atuam em clubes da Colômbia.



Depois desse amistoso, a seleção vai se reunir em março, mas com a sua base completa, para dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Líder do torneio classificatório e praticamente classificado para a competição na Rússia, o Brasil vai visitar o Uruguai no dia 23 e depois receberá o Paraguai, no Itaquerão, no dia 28.



A apresentação do grupo está marcado para 24 de janeiro, às 11 horas, no Rio. Depois, no período da tarde, a equipe fará um único treino, no Engenhão, o local do amistoso.



Confira a lista de convocados do Brasil para o duelo com a Colômbia:



Goleiros: Alex Muralha (Flamengo), Danilo Fernandes (Internacional), Weverton (Atlético-PR).



Laterais: Fábio Santos (Atlético-MG), Fagner (Corinthians), Jorge (Flamengo) e Marcos Rocha (Atlético-MG).



Zagueiros: Pedro Geromel (Grêmio), Luan Garcia (Vasco), Rodrigo Caio (São Paulo), Vitor Hugo (Palmeiras).



Meio-campistas: Camilo (Botafogo), Diego (Flamengo), Gustavo Scarpa (Fluminense), Henrique (Cruzeiro), Lucas Lima (Santos), Rodriguinho (Corinthians), Walace (Grêmio), Willian Arão (Flamengo).



Atacantes: Diego Souza (Sport), Dudu (Palmeiras), Luan (Grêmio), Robinho (Atlético-MG).







