Presidente eleito da Gâmbia planeja cerimônia de posse no Senegal

O presidente eleito da Gâmbia, Adama Barrow, afirmou nesta quinta-feira que pretende realizar a cerimônia de posse na embaixada do país no Senegal.



A medida acontece em meio a um impasse com o atual presidente, Yahya Jammeh, que não aceitou o resultado das eleições e denunciou irregularidades.



Jammeh tem resistido à forte pressão internacional para deixar o cargo. Seu mandato expirou à meia noite, e tropas do Senegal e outros países da região se posicionaram na fronteira com o país.



Em um esforço diplomático de última hora, o presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, voou à capital da Gâmbia, Banjul, e se encontrou com Jammeh. No entanto, não houve comunicados desde então. Fonte: Associated Press.







