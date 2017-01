Marechal Rondon é interditada após deslizamento de terra Lázaro Jr. Link



Divulgação A forte chuva que caiu durante a madrugada fez a lateral da pista desmoronar, caindo parte do asfalto A forte chuva que caiu durante a madrugada fez a lateral da pista desmoronar, caindo parte do asfalto



A Polícia Militar Rodoviária interditou o trânsito de veículos no quilômetro 563 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Rubiácea, devido a um deslizamento de terra.



Nota divulgada à imprensa informa que a forte chuva que caiu durante a madrugada fez a lateral da pista desmoronar, levando parte do asfalto. Por isso, foi necessário interditar as duas faixas de rolamento e o acostamento.



Enquanto o trecho estiver impedido, o fluxo de veículos será desviado pelo anel viário no sentido a Adamantina. A Via Rondon, concessionária que administra a rodovia, enviou uma equipe de engenharia para avaliar a situação e o local é sinalizado pela Polícia Militar Rodoviária.



A polícia informa que a via de acesso ao município de Rubiácea também está interditada devido ao alagamento da pista.







