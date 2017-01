Sete presos fogem de penitenciária em Mirandópolis Lázaro Jr. Link



Pelo menos sete presos que cumprem pena na Penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis, fugiram na madrugada desta quinta-feira (19). Por volta das 4h, dois deles foram detidos pela Polícia Militar, após serem encontrados em uma residência na cidade.



A reportagem não conseguiu contato com a PM em Mirandópolis para confirmar se outros fugitivos foram localizados durante a madrugada e pela manhã.



Ainda, segundo o que foi apurado, os presos que escaparam cumpriam pena no regime semiaberto e teriam pulado um alambrado. A polícia realiza buscas para tentar localizar os fugitivos.







