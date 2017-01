Após se ajustar a Yellen, dólar à vista perde força com exterior e swaps Agência Estado Link



O dólar exibe sinais mistos na manhã desta quinta-feira, 19, em ligeira alta no balcão e em queda no mercado futuro, refletindo ajustes ao fechamento anterior. De qualquer forma, o viés é de baixa, sob influência do dólar mais fraco no exterior e do aumento para US$ 750 milhões, de US$ 150 milhões, na oferta de swap cambial tradicional pelo Banco Central, segundo operadores.



Na quarta, o dólar spot terminou a sessão a R$ 3,2238 (+0,45%), antes do discurso da presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen, que reforçou sinais de um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos e levou o dólar futuro para fevereiro a fechar em alta maior e na máxima intraday, aos R$ 3,2445 (+0,60%).



Por volta das 9h45 desta quinta, o dólar à vista no balcão operava em alta de 0,11%, negociado a R$ 3,2273, enquanto no mercado futuro o dólar para fevereiro recuava 0,17%, cotado a R$ 3,2390.







