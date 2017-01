Chuva volta a alagar casas em bairros de Guararapes Lázaro Jr. Link



Mais uma vez, moradores em alguns bairros em Guararapes tiveram que conviver com a água que invadiu as residências com a chuva que caiu entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira (19). O Corpo de Bombeiros de Araçatuba chegou a enviar equipes para o local, mas não houve necessidade de resgates.



Segundo a corporação, o pedido de socorro devido à enchente ocorreu por volta de 1h, mas quando as equipes chegaram à cidade, a água tinha baixado. Com a utilização de botes, eles percorreram os locais mais afetados pela chuva, mas nenhum morador precisou ser retirado de casa.



A reportagem falou com um morador em Guararapes, que informou que a chuva começou no final da noite e prosseguiu até por volta das 5h. De acordo com ele, em alguns locais, a água chegou a três metros.



O problema aconteceu principalmente no bairro Santo Antônio, nas imediações do Tiro de Guerra e da praça Mohamed. Nessa praça existe uma represa de contenção da água da chuva, construída há oito anos. "Se não fosse essa represa acredito que a situação seria ainda pior, porque choveu muito aqui na cidade", comentou.



Fotos enviadas para a Folha da Região mostram casas alagadas e famílias que perderam praticamente tudo o que tinham.





Divulgação As imagens mostram casas alagadas e famílias que perderam praticamente tudo o que tinham



