Preso que não retornou após saidinha é detido por furto

O sentenciado Anderson Barbosa Varones, 37 anos, morador no Umuarama e que cumpre pena na penitenciária de Valparaíso, foi preso na noite de quarta-feira (18) em Araçatuba, acusado de furto a residência. Beneficiado com a saída temporária de final de ano, ele não havia retornado ao presídio.



O crime aconteceu por volta das 22h, na rua Floriano Peixoto, no bairro Vila Mendonça. A vítima é uma costureira de 39 anos, que disse à polícia que saiu de casa para ir à igreja e, quando retornou parou para conversar com uma vizinha próximo de casa e ouviu um barulho.



Ao olhar o que estava acontecendo, ela viu o acusado pulando o muro da casa dela, carregando uma bolsa de viagem. Ela e os vizinhos correram atrás do sentenciado, que fugiu abandonando a bolsa na calçada. A polícia foi chamada e conseguiu deter o homem em um terreno baldio. Ele trazia no bolso uma chave de fenda e várias bijuterias que pegou na residência da costureira.



O sentenciado foi levado até a vítima que reconheceu os objetos furtados. De acordo com ela, o ladrão arrombou a porta da sala para invadir o imóvel. Dentro da mala que ele carregava havia um televisor, um aparelho de videogame e vários jogos e dois aparelhos de celular.



O acusado foi levado ao plantão policial e preso em flagrante por furto, o mesmo crime pelo qual foi condenado e que cumpre pena. Ele foi levado de volta à penitenciária e perderá o direito ao regime semiaberto, que garante o benefício da saída temporária.





