Reino Unido será um forte defensor dos negócios e do livre comércio, diz premiê Agência Estado



Quinta-Feira - 19/01/2017 - 08h20





Comentários via Facebook:





A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse nesta quinta-feira que seu países se tornará um forte defensor dos negócios e do livre comércio ao redor do mundo, e que o Reino Unido fora da União Europeia (UE) abraçará a cooperação internacional.



"O Reino Unido, país que tantas vezes esteve na vanguarda da mudança econômica e social, vai intensificar um novo papel de liderança como defensor mais forte para os negócios e livre comércio em qualquer lugar do mundo", disse May no Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ela afirmou ainda que algumas vezes, o caminho pela frente poderá ser incerto, mas que o "futuro fora da UE será brilhante".



Suas observações foram feitas dois dias depois que ela anunciou que o Reino Unido desistiria de participar do mercado único europeu, o maior bloco comercial do mundo. Fonte: Dow Jones Newswires.







