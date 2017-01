Marechal Rondon é interditada após novo alagamento Lázaro Jr. Link



A pista leste (sentido capital) da rodovia Marechal Rondon (SP-300) está novamente interditada desde as 4h desta quinta-feira (19), devido ao alagamento no quilômetro 483, no município de Penápolis.



Com a chuva que caiu durante a noite, o ribeirão Lajeado, que abastece a cidade, voltou a transbordar. O trânsito foi totalmente impedido pela Polícia Militar Rodoviária. Os veículos são desviados por Penápolis e precisam seguir até Avanhandava para retornar à rodovia.



Caso a água não recue durante a manhã, o trânsito poderá ser desviado para uma das faixas da pista oposta, evitando que os usuários tenham que passar por dentro de Penápolis, o que aumenta o trajeto em cerca de 30 quilômetros.



Na semana passada, esse trecho da rodovia foi interditado durante três dias seguidos devido ao transbordamento do ribeirão Lajeado.







