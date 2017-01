Prevenção contra golpes agora é regra Rafaela Tavares Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 22h05





Comentários via Facebook:







A Febraban afirma que a nova plataforma de cobrança será benéfica pelo fato de o pagador de um boleto vencido não precisar mais ir ao banco emissor do documento para quitar o seu débito. O devedor poderá realizar o pagamento em qualquer agência bancária, lotérica ou por aplicativo. Os juros e multas serão contabilizados automaticamente.



Além disso, a sincronização de dados na hora do pagamento deve prevenir fraudes. De acordo com a federação, o sistema de liquidação e compensação dos boletos bancários nunca passou por modernização desde que este tipo de pagamento foi criado, há 23 anos, o que motivou a alteração.





A partir deste ano, os boletos bancários de pagamentos deverão ser obrigatoriamente registrados, o que exige que contenham o CPF ou CNPJ tanto do beneficiário quanto do devedor. A medida, determinada pelo Banco Central e pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) junto à rede bancária, visa modernizar o sistema de pagamento por boletos, propondo mais agilidade e segurança aos usuários contra golpes aplicados com o uso de dados e informações pessoais ou corporativas.A Febraban afirma que a nova plataforma de cobrança será benéfica pelo fato de o pagador de um boleto vencido não precisar mais ir ao banco emissor do documento para quitar o seu débito. O devedor poderá realizar o pagamento em qualquer agência bancária, lotérica ou por aplicativo. Os juros e multas serão contabilizados automaticamente.Além disso, a sincronização de dados na hora do pagamento deve prevenir fraudes. De acordo com a federação, o sistema de liquidação e compensação dos boletos bancários nunca passou por modernização desde que este tipo de pagamento foi criado, há 23 anos, o que motivou a alteração.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão