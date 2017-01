Dilador e Edna Flor registraram digitais para 'bater ponto' Coluna Periscópio Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 22h01





Comentários via Facebook: Atualização: 22h06 de 18/01/2017

Prefeitura de Araçatuba/Divulgação - 17/01/2017 Dilador e a vice-prefeita Edna Flor (PPS) registraram as digitais para iniciar o registro de ponto Dilador e a vice-prefeita Edna Flor (PPS) registraram as digitais para iniciar o registro de ponto



Dilador e a vice-prefeita Edna Flor (PPS) registraram as digitais para iniciar o registro de ponto. A partir de agora, eles passarão a marcar o horário de entrada e saída do trabalho. Ambos acreditam que o exemplo deve vir de cima. “Vamos respeitar os horários, afinal somos funcionários de quase 200 mil habitantes e devemos respeito ao contribuinte que confiou em nossa proposta de governo”, afirmou Dilador.



Os secretários, idem

O secretariado do tucano também deverá registrar presença no ponto eletrônico. E quem atrasar terá que apresentar justificativa pessoalmente ao chefe do Executivo. Quem não der explicações poderá ter descontos em seus salários. (Ronaldo Ruiz Galdino)







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão