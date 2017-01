Batatais elimina Botafogo nos pênaltis e fará semifinal inédita na Copinha Agência Estado Link



Enquanto Corinthians e Flamengo fazem clássico nacional em uma das chaves de quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, do outro lado a semifinal terá dois times do interior do Estado. Nesta quarta-feira, o Batatais eliminou o Botafogo nos pênaltis, por 3 a 2, após empate por 0 a 0 no tempo normal, e avançou para pegar o Paulista, de Jundiaí. O Batatais está na Série A2 do Paulista profissional, enquanto o Paulista caiu para a A3.



Jogando em Osasco, O Botafogo tomou a iniciativa do jogo e dominou boa parte do primeiro tempo, mas o Batatais não quis ficar atrás, também saiu para o jogo e criou boas oportunidades de gol, como aos 18 minutos, quando Maurício arriscou de fora da área.



A principal oportunidade do time carioca foi aos 44 minutos. Igor Cássio recebeu dentro da área e cabeceou para um milagre do goleiro Gérson. Antes, Jordan apareceu em boa condição para marcar, mas acabou chutando por cima do gol.



No segundo tempo, o panorama do duelo foi o mesmo. O Botafogo saia mais para o jogo, enquanto o Batatais procurava encaixar o contra-ataque para definir.Já o Botafogo teve inúmeras chances, mas foi bloqueado em todas pelo ferrolho do Batatais.



Nas cobranças de pênalti, o Batatais desperdiçou as duas primeiras com Neto e Wisley. Gérson não ficou para trás e segurou o chute de Wenderson, mas o Botafogo abriu o placar com Victor. Douglas Pote deixou tudo igual. Igor Cássio colocou a equipe carioca na frente e, na sequência, mais um erro de cada lado. João coloca o time do interior de volta ao jogo, enquanto Kanu parou no goleiro rival.



Nas alternadas, Guilherme colocou o Batatais pela primeira vez na frente do placar. E Gérson saiu como grande herói. O goleiro, que já havia salvado o time do interior no tempo normal, brilhou ao pegar o chute de Ion e, de quebra, classificou o time para quartas de final.



TEM MAIS - Nesta quinta-feira, dois jogos fecham às quartas de final da Copa São Paulo. Juventus e Bragantino se enfrentam às 16h, na Rua Javari, enquanto que às 19h30, Corinthians e Flamengo reeditam a final de 2016, na Arena Barueri.







