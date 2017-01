Exames de Araçatuba vão para São Paulo por falta de médico Monique Bueno Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 21h58





O motivo seria a não convocação do profissional aprovado em concurso do município para assinar os laudos das mamografias. "Enviei o requerimento para saber qual o valor desses exames em São Paulo, por exemplo, e qual a perspectiva de prazo para convocação do médico aprovado no concurso. Acredito que o serviço público tem que ser eficiente. Vou aguardar a resposta para ter certeza do que farei", comentou.



A reportagem também enviou e-mail à assessoria de imprensa questionando o motivo de os exames serem enviados para São Paulo; por que não foi feita a convocação do médico radiologista aprovado em concurso público; qual o valor de cada laudo feito em São Paulo; entre outras perguntas. Em nota, o órgão respondeu que o requerimento de Zanatta chegou à Prefeitura e foi encaminhado à Secretaria de Saúde, onde está sendo feito o levantamento das informações.





