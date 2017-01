Verão e sujeira propiciam aparecimento de caramujos Monique Bueno Link



"Faz tempo que o imóvel serve para abrigo de animais e também de andarilhos. O cheiro de urina é insuportável quando o calor está forte. A Prefeitura deveria notificar o dono da casa para fazer a limpeza", comentou um morador, que pediu para não ser identificado.



Já a professora Sílvia Helena Maziero, de 49 anos, vizinha ao imóvel, conta que coloca cal e sal em volta de sua casa para afugentar os caramujos. Ela teme que a entrada deles em sua residência possa transmitir doenças. "É nojento e perigoso. Tem ainda os escorpiões. Não entraram em casa, mas, certamente, tem aos montes por causa do entulho e das telhas", disse ela, que já contou ter ligado duas vezes no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). "Eles dizem que vem vistoriar, mas, até agora, nada."



ORIENTAÇÃO

O CCZ orienta aos moradores a recolher os caramujos com mãos protegidas com luvas ou sacos plásticos e esmagá-los para depois cobrir com cal e enterrar. Recolher também os ovos, que ficam semienterrados e proceder da mesma forma usada para os animais coletados. Eles podem ainda ser mortos em solução de água com sal. Para isso, devem ser deixados por uma a duas horas no recipiente e depois jogados em saco de lixo.





