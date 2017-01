Após asfalto afundar, ponte é parcialmente interditada Amanda Lino Link



De acordo com a Defesa Civil do município, entre o início da noite de domingo e o começo da noite de segunda-feira, choveu 110 milímetros. A reportagem esteve no local na manhã de terça-feira (17) e verificou que a estrutura é feita de concreto, cortando os bairros Ivone Alves Palma e Monte Líbano. No entanto, o asfalto que fica nas duas extremidades da ponte cedeu e afundou. De um lado, formou-se um buraco de cerca de um metro e meio de largura por um metro de comprimento. Na outra extremidade, o buraco tem cerca de 20 centímetros.



O problema ocorre no lado direito da estrutura, no sentido bairro-Centro. Contudo, é possível ver diversas rachaduras no asfalto, que está encharcado de água. Apesar disso, além do concreto, a ponte é reforçada com barras de ferro e, aparentemente, não foi afetada.



OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura de Birigui informou que assim que o tempo permitir, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos irá promover uma limpeza geral no local. A administração municipal solicitou ainda que os moradores que utilizam a avenida fiquem atentos ao percorrer o trecho.





