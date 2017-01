Pronto-socorro novo mostra falhas na primeira chuva prolongada Amanda Lino Link



Vereador Fermino mostra o tomógrafo coberto com saco preto para não molhar no PS da cidade







Imagens feitas dentro da unidade de urgência e emergência mostram goteiras nas divisões do forro de PVC e na laje, diversas paredes com infiltrações e uma até mesmo com a tintura descascada, além de vazamento de água nas portas e janelas. Por meio das fotos é possível ver que panos foram colocados nos rodapés das portas e nas aberturas das janelas para impedir a entrada da água.



O vereador José Fermino Grosso (DEM), que registrou as imagens, informa que o tomógrafo precisou ser coberto com um saco plástico preto para não ser danificado pela água da chuva. O parlamentar lembra que o aparelho, cuja aquisição foi solicitada por ele em 2011 ao DRS-2 (Departamento Regional de Saúde), ficou quase três anos encaixotado até o PS ficar pronto para entrar em funcionamento.



OUTRO LADO

A direção do IDS respondeu apenas que o atendimento na unidade não foi interrompido e que comunicou a situação do prédio à Prefeitura. O Executivo disse que o problema está relacionado às fortes chuvas e que já tomou as providências para realizar os reparos no prédio.





