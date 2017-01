Lombofaixa ‘quadrada’ preocupa motoristas, que cobram reparos Lázaro Jr. Link



O recepcionista Fábio de Paiva Grilo Júnior, morador no bairro Alvorada, em Araçatuba, está preocupado com as condições de uma lombofaixa construída em frente a um colégio particular, na praça João Pessoa, também conhecida como Praça dos 500 anos.



De acordo com ele, não existem as rampas de acesso e ao término da estrutura. Por isso, quando os veículos passam pelo local, pega a parte dianteira e também o assoalho. "É preciso fazer uma rampa, que não existe, pois a lombofaixa está quadrada", comenta.



Grilo Júnior, que passa pelo local diariamente, reclama que outros obstáculos da cidade estão na mesma situação. Duas estruturas com o mesmo problema, de acordo com ele, são as instaladas em frente a outro colégio na avenida Waldir Felizola de Moraes.



A reportagem constatou que a lombofaixa em frente à praça João Pessoa está esfarelando e com buracos formaram-se ao redor dela. Vários carros que passaram pelo local rasparam o veículo.



OUTRO LADO

O secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Constantino Alexandre, informou que a prioridade dos serviços é o tapa-buracos. "As lombofaixas, entre outras questões como recapeamento e pavimentação de vias, que também são consideradas importantes, serão atendidas na sequência, ao término deste primeiro compromisso de recuperação: o tapa-buracos", diz em nota enviada pela assessoria de imprensa.





