Homem é assassinado a facadas; acusado é preso

Faca utilizada no crime foi apreendida pela Polícia Militar; acusado confessou e não resistiu à prisão



Luis Gomes dos Santos, de 26 anos, foi assassinado a facadas na noite desta quarta-feira (18), em Luiziânia, cidade que fica a 72 quilômetros de Araçatuba. O acusado do crime foi preso pela Polícia Militar da cidade.



De acordo com a corporação, a ocorrência ocorreu no centro da cidade. Uma vizinha teria ligado informando que Santos teria sido esfaqueado por outro homem. Quando chegaram no local, encontraram o corpo caído ao lado de uma faca. Ele foi socorrido até o pronto-socorro local, mas não resistiu.



Os policiais descobriram que o autor do crime seria um homem de 33 anos, conhecido no local. Ele acabou sendo encontrado em uma residência, no mesmo bairro. Foi abordado, não resistiu e confessou ter esfaqueado Santos por causa de uma briga envolvendo uma mulher. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, sendo transferido, depois, para a cadeia.





