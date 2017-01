Roberta, do 'BBB17', desperta 'ciúme' em Taís Araújo Agência Estado Link



O Big Brother Brasil 2017 começa na próxima segunda-feira, 23, mas quem gosta de polêmica não precisa nem esperar o programa começar. O lançamento dos vídeos sobre cada participante está repercuitindo tanto que até a atriz Taís Araújo se envolveu no assunto.



Roberta, uma das 'sisters' do BBB17, disse em entrevista ao GShow que "Thiaguinho e Lázaro Ramos são as coisas mais cremosinhas que Jesus Cristo fez."



Além da menção do casal, Roberta está sendo citada por muita gente no Twitter. Ela virou a queridinha da internet ao dizer, em seu vídeo de apresentação, que adora Beyoncé e vai passar longe da academia.



Um vídeo publicado pela estudante de Serviço Social em novembro de 2016 também está fazendo o maior sucesso. Ela 'chora' ao explicar que tinha R$ 50 e precisou gastar R$ 30 com xerox do materia didático. Os R$ 20 que sobraram foram usados para comprar 'uma coxinha minúscula e um kissuco'.







