Primeira capa plus size da 'Playboy' planeja lançar livro

A modelo Fluvia Lacerda, conhecida por ter sido a primeira capa plus size da Playboy no Brasil, revelou em entrevista ao E+ nesta quarta-feira, 18, que planeja lançar um livro nos próximos meses, que envolverá sua biografia e temas como autoestima.



A ideia é trazer, além de trabalhos que fez ao longo da carreira, imagens que contem sua história, como por exemplo fotos de infância. A modelo estaria tendo dificuldade para encontrar este tipo de material, por conta de um episódio ocorrido quando estava se mudando de Roraima para os Estados Unidos. As caixas de mudança que estavam prontas para serem levadas pela transportadora em sua casa acabaram sendo roubadas, e os criminosos levaram a maior parte de suas fotos e outros arquivos e objetos pessoais.



"Acredito que até março vou lançar meu livro. É parcialmente uma biografia, mas muito mais para falar de autoestima, sobre como eu lido com todos esses obstáculos que tantas mulheres passam. Depois de anos recebendo mensagens sobre os mesmos assuntos, achei que seria propício falar sobre eles, e o livro me pareceu perfeito", disse à repórter Gabriela Marçal.







