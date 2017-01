Aposentado desrespeita sinal de 'pare' e é atropelado por carro Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 19h22





Roni Willer/Colaboração - 18/01/2017 Policiais fazem a segurança do idoso, que ficou deitado no asfalto, protegido do sol por sombrinha Policiais fazem a segurança do idoso, que ficou deitado no asfalto, protegido do sol por sombrinha



Um aposentado de 61 anos ficou ferido nesta quarta-feira (18), em Castilho (a 125 km de Araçatuba), após bater sua bicicleta em um carro no centro da cidade. A vítima, que teria desrespeitado a sinalização de "pare", foi encaminhada a um hospital.



O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Olavo Bilac e José Manoel de Ângelo. O motorista, de 19 anos, alegou que conduzia um Fiat pela rua Olavo Bilac quando o ciclista entrou na frente do carro e ele não conseguiu evitar a colisão. A vítima estava a caminho do CIS (Centro Integrado de Saúde), onde pegaria remédio para um parente.



SEM SUPORTE

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Andradina precisou se deslocar até a cidade, distante 15 quilômetros, para socorrer a vítima até o pronto-socorro de Castilho. É que a ambulância do município não tem suporte técnico e a prancha para remover vítimas em acidentes como esse.



A rua ficou tomada por curiosos até a chegada do resgate. Policiais militares cuidaram da segurança do idoso, que ficou deitado no asfalto até a chegada da ambulância, protegido do sol por uma sombrinha.



Fotos: Roni Willer/Colaboração - 18/01/2017 Como ambulância da cidade não tem suporte técnico, vítima precisou esperar por ajuda de Andradina Como ambulância da cidade não tem suporte técnico, vítima precisou esperar por ajuda de Andradina



