Ex-chefe de gabinete de governador do DF vai participar do 'BBB17' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 19h25





Comentários via Facebook:





Rômulo Neves, de 39 anos, um dos participantes da nova edição do Big Brother Brasil, que começa na próxima segunda-feira, 23, é ex-chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).



Conhecido por ser polêmico, Rômulo publicou no Facebook um desabafo para anunciar que deixaria a equipe do governo e se desfiliaria do partido. "É difícil, atualmente, identificar claramente o direcionamento político do PSB nacionalmente, e quando consigo identificar uma tendência, não é a que almejo como ideal de partido", escreveu.



"Se o cara for arrogante e genial, eu tenho bastante paciência. Mas se o cara for arrogante e burro junto...", afirma o participante no vídeo de apresentação do reality show.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão