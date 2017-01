Secretário de Trump diz que China é o país 'mais protecionista' entre os grandes Agência Estado Link



O escolhido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Departamento do Comércio, criticou a China em sua audiência de confirmação no Senado nesta quarta-feira.



Ross disse que a China é o "país mais protecionista" entre as grandes nações. "Eles falam muito mais sobre o livre comércio do que realmente praticam. Nós gostaríamos de nivelar esse jogo e aproximar as realidades da retórica", disse o escolhido de Trump.



Além da China, Ross afirmou que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) será uma prioridade no governo Trump e um dos assuntos que serão abordados logo no início da administração do republicano. Fontes: Dow Jones Newswires e Associated Press.







