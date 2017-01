Maia terá encontro com deputados do PSD na próxima semana para discutir apoio Agência Estado Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 18h05





Comentários via Facebook:





Após o PCdoB oficializar apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, na próxima segunda-feira, 23, o deputado vai se reunir com parlamentares do PSD para discutir a adesão à sua campanha. A tendência é que o partido feche apoio a recondução de Maia.



O novo líder do PSD na Câmara em 2017, deputado Marcos Montes (MG), promoverá o encontro para que Maia converse diretamente com a bancada sobre o espaço que oferecerá ao partido na Mesa Diretora e as possíveis relatorias que serão destinadas aos deputados do PSD. "Não quero que ele fale só para mim, quero que ele diga para toda a bancada", disse Montes.



O parlamentar já conversou com Maia por telefone, mas não revelou qual espaço foi oferecido ao PSD. O partido pleiteia o comando da terceira ou da quarta-secretaria da Câmara. Montes espera anunciar a posição do partido entre terça, 24, e quarta-feira, 25. Até o momento, não houve contato com o outro candidato do Centrão, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO).



Oficialmente, a liderança da sigla será exercida até o final do mês por Rogério Rosso (DF), mas Montes obteve o aval da cúpula do partido para conduzir as negociações relacionadas à eleição da Mesa Diretora da Câmara. Nesta semana, Rosso - que também postula o cargo - enviou uma mensagem aos colegas de bancada liberando-os a aderir a outro candidato.



Rosso está sendo incentivado por deputados do chamado "Centrão" para manter sua candidatura, mesmo com os sinais de abandono do PSD. Na avaliação do Centrão, a permanência de Rosso na disputa garante a realização de um segundo turno no dia 2 de fevereiro, data da eleição da Mesa Diretora.



Mesmo isolado, Rosso mantém sua campanha e diz que seu foco não é o apoio formal dos partidos, mas a busca dos votos individuais, seja por telefone ou nas viagens realizadas nos últimos dias. Nos bastidores, ele admite que não sustentará uma candidatura avulsa, sem o aval do PSD, e que sabe "até onde pode ir" na busca por sua viabilização como candidato à presidência da Câmara.



Rosso cancelou as viagens desta semana e permanecerá em Brasília com a família. A agenda de campanha em Santa Catarina e Rio Grande do Sul será retomada na próxima semana, período em que pretende visitar também Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão