Conselho Mundial da FIA aprova compra da F-1 pela Liberty Media por US$ 4,4 bi

O Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aprovou nesta quarta-feira, durante reunião extraordinária realizada em Genebra, na Suíça, a venda da Fórmula 1 para o grupo Liberty Media, uma empresa norte-americana que investe em entretenimento e esporte, em um negócio de US$ 4,4 bilhões.



O anúncio da aquisição da F-1 por parte da Liberty Media já havia sido feito em setembro passado, mas apenas agora foi aprovado pelo conselho da FIA, o que aconteceu com apoio unânime dos membros da entidade nesta quarta.



Com o negócio aprovado pela FIA, 100% das ações da Delta Topco, holding da categoria máxima do automobilismo, e do grupo de investimentos CVC Capital serão repassados para o Liberty Media Group.



De acordo com nota oficial publicada pela FIA, os representantes do novo proprietário da Fórmula 1 detalharam, por meio de uma apresentação, a sua estratégia para a categoria nos próximos anos, sendo que membros da entidade puderam fazer perguntas sobre como o negócio da F-1 passaria a funcionar a partir de 2017.



A entidade destacou que a Liberty, a Formula One Group e a FIA pretendem "colaborar para garantir o sucesso contínuo e o desenvolvimento do Mundial de Fórmula 1 a longo prazo". "A decisão do Conselho Mundial de Automobilismo confirma a convicção da FIA de que a Liberty, como uma reconhecida organização de mídia com experiência em esportes e entretenimento, está claramente bem posicionada para assegurar o desenvolvimento contínuo" da F-1.



Agora com um novo proprietário, a Fórmula 1 terá a sua temporada de 2017 começando no dia 26 de março, quando ocorrerá o GP da Austrália, em Melbourne.







