Polícia investiga adulteração de prefixo de helicóptero que caiu Lázaro Jr. Link



Quarta-Feira - 18/01/2017 - 16h28





Comentários via Facebook: Atualização: 16h28 de 18/01/2017

Yago Monteiro/Folha da Região - 13/01/2016 Aeronave está com Certificado de Aeronavegabilidade vencido, mas usava outro prefixo Aeronave está com Certificado de Aeronavegabilidade vencido, mas usava outro prefixo







Leia também:

Queda de helicóptero em área rural deixa duas pessoas feridas



Após a constatação, o órgão deixou de investigar o caso, que ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil. O delegado Ademir Gasques Sanches Júnior informou que nos próximos dias deverá ouvir os dois envolvidos para dar sequência à investigação do possível crime de adulteração de sinal identificador de veículo.



ANTERIORES

Além da queda na sexta-feira e em 13 de dezembro de 2014, também em Buritama, o helicóptero Robinson R44, de prefixo PT YPW, se envolveu em um acidente em 2010, no aeroporto de Novo Gama (DF).



Anos antes, em julho de 2005, sofreu queda após decolar do heliponto da Praia do Morcego, em Angra dos Reis (RJ). Segundo o registro, na ocasião o rotor de cauda chocou-se com o muro que cercava o terreno e a aeronave sofreu danos estruturais graves, mas ninguém se feriu.





O helicóptero modelo Robinson R44, de prefixo PT YPW, que caiu na tarde de sexta-feira (13), em Buritama (a 55 km de Araçatuba), foi apreendido pela polícia. Segundo a Aeronáutica, a aeronave está com o Certificado de Aeronavegabilidade vencido, mas usava o prefixo PP MFM, que é de outro helicóptero que está com a documentação regulamentada.Após a constatação, o órgão deixou de investigar o caso, que ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil. O delegado Ademir Gasques Sanches Júnior informou que nos próximos dias deverá ouvir os dois envolvidos para dar sequência à investigação do possível crime de adulteração de sinal identificador de veículo.Além da queda na sexta-feira e em 13 de dezembro de 2014, também em Buritama, o helicóptero Robinson R44, de prefixo PT YPW, se envolveu em um acidente em 2010, no aeroporto de Novo Gama (DF).Anos antes, em julho de 2005, sofreu queda após decolar do heliponto da Praia do Morcego, em Angra dos Reis (RJ). Segundo o registro, na ocasião o rotor de cauda chocou-se com o muro que cercava o terreno e a aeronave sofreu danos estruturais graves, mas ninguém se feriu.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão