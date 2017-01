Pixar divulga vídeo que confirma ligações entre seus filmes Agência Estado Link



As ligações entre os filmes da Pixar - Toy Story, Divertida Mente, Vida de Inseto, Os Incríveis, Carros e muitos outros - sempre foram um assunto comentado entre fãs da produtora da Disney.



Nesta semana, a Pixar divulgou um vídeo confirmando os "easter eggs", ou seja, aparições de personagens e cenários de um filme em outros.



Plágio



Recentemente, um tribunal de Xangai, na China, ordenou que duas empresas chinesas paguem quase 200 mil dólares à Walt Disney e à Pixar em indenizações por copiar partes dos filmes Carros e Carros 2.





Coco



Com um tema muito mexicano como é a celebração do Dia dos Mortos, o próximo filme da Pixar, Coco, "uma carta de amor ao México", chegará aos cinemas americanos cerca de 12 meses após a vitória eleitoral de Donald Trump.







