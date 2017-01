Sem energia, assentados perdem 5 mil litros de leite Monique Bueno Link



Além do leite estragado, os assentados ficaram sem água para beber e cozinhar, já que dependem de poços artesianos, que são movidos a bombas elétricas. Também tiveram que tomar banho com a água da chuva e o gado, tomou água das poças.



Questionada, a CPFL Paulista, em nota, informou que não procede a informação da falta de energia desde o domingo. "Na verdade, a falta de energia teve início na tarde de segunda-feira, por conta da forte chuva. Houve queda de sete postes (já substituídos pelas equipes) e de uma ponte, o que está dificultando o acesso ao local. A expectativa é que a energia retorne ainda hoje (na terça-feira)."





